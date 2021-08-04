Сбор урожая. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На Алтае заключенные помогли вырастить более 45 тонн ранней капусты. Ее буду использовать для питания осужденных, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

- На прошлой неделе в исправительные учреждения были отправлены первые партии ранней белокочанной капусты. Всего для питания осужденных предстоит поставить до середины августа 45 700 кг ранней капусты, - рассказали в ведомстве.

Культуры выращивают в колонии-поселении. Под это здесь занято 16 гектаров земли. На площади выращивают огурцы, томаты, свеклу, морковь, раннюю и позднюю капусту. Производимая в КП-7 сельхозпродукция предназначена для питания осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края.

С середины июля в КП-7 начался сбор огурцов, которые идут на зимние заготовки. Всего засолить предстоит 34 600 кг огурцов. Наибольшие партии будут отправлены в ИК-3 и СИЗО-1 города Барнаула, ИК-9 и ИК-10 города Рубцовска, в соответствии с потребностью.