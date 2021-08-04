Сотрудника банка на Алтае поймали при попытке продавать данные о счетах

В августе 2020 года мужчина нашел в сети человека и предложил ему передавать информацию.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае сотрудник одного из банков попался на попытке продать данные о счетах и остатке денег на них. В отношении него возбудили уголовное дело, пишет краевая прокуратура.
- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, в августе 2020 года мужчина нашел в сети человека и предложил ему передавать информацию. Задумка быстро провалилась, так его действия пресекла служба безопасности.