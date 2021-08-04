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Общество4 августа 2021 10:30

Сотрудника банка на Алтае поймали при попытке продавать данные о счетах

В отношении него возбудили уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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В августе 2020 года мужчина нашел в сети человека и предложил ему передавать информацию.

В августе 2020 года мужчина нашел в сети человека и предложил ему передавать информацию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудник одного из банков попался на попытке продать данные о счетах и остатке денег на них. В отношении него возбудили уголовное дело, пишет краевая прокуратура.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина нашел в сети человека и предложил ему передавать информацию. Задумка быстро провалилась, так его действия пресекла служба безопасности.