За рулем машины, насмерть сбившей мужчину в Барнауле, оказалась его сожительница

Место происшествия. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

За рулем Honda Torneo, насмерть сбившей мужчину в Барнауле, впечатав его в стену автомойки, оказалась сожительница погибшего. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом следственном комитете.

- 26-летняя женщина со своим сожителем отдыхали в одном из заведений. Между парой и тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку на улице. Женщина села за руль и врезалась в толпу дерущихся мужчин, - пишет ведомство.

Больше всего пострадал ее сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью - перелом позвоночника и разрыв внутренних органов. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.