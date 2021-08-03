Водитель умер за рулем автобуса в Барнауле

По факту ДТП проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

3 августа в Барнауле водитель служебного автобуса умер за рулем. Об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

– Сегодня около 9 утра водитель служебного транспорта скончался прямо за рулем автобуса. Транспорт врезался в столб. В салоне помимо него находилось трое сотрудников, двое из них получили травмы, – рассказали барнаульцы

В городской ГИБДД подтвердили информацию об аварии. Там добавили, что одной из пострадавших потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводят проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.