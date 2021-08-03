Экс-начальника отдела закупок одного из заводов Барнаула обвиняют в подкупе

На имущество обвиняемого наложили арест Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего начальника отдела закупок одного из заводов Барнаула будут судить по обвинению в коммерческом подкупе в крупном размере. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, с 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из барнаульских заводов получил от директора компании коммерческий подкуп на общую сумму более 640 тысяч рублей. Деньги предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия обвиняемого по принятию юридически значимых решений о выборе именно этой компании в качестве поставщика технической продукции для предприятия, – отметили в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Во время следствия экс-начальник признал свою вину. На его имущество наложили арест на сумму более 800 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.