В горбольнице №2 Бийска в связи с оптимизацией закрылся травмпункт

Теперь нужно обращаться в другую больницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В горбольнице №2 Бийска окончательно в связи с оптимизацией закрылся травмпункт. Ранее туда обращались с повреждениями костей рук, ног, таза, позвоночника и грудной клетки, сообщает Бийский рабочий.

- Принимали и взрослых, и детей из нескольких районов. Рядом находился рентген-кабинет, поэтому можно было сразу сделать снимок и при необходимости наложить гипс, - отмечет издание.

Теперь с такими скелетными травмами следует обращаться в травмпункт ЦГБ на улице Садовая, 210.