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Общество2 августа 2021 17:01

В горбольнице №2 Бийска в связи с оптимизацией закрылся травмпункт

Теперь обращаться с травмами необходимо в ЦГБ на ул. Садовая
Александра Сапожкова
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Теперь нужно обращаться в другую больницу

Теперь нужно обращаться в другую больницу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В горбольнице №2 Бийска окончательно в связи с оптимизацией закрылся травмпункт. Ранее туда обращались с повреждениями костей рук, ног, таза, позвоночника и грудной клетки, сообщает Бийский рабочий.

- Принимали и взрослых, и детей из нескольких районов. Рядом находился рентген-кабинет, поэтому можно было сразу сделать снимок и при необходимости наложить гипс, - отмечет издание.

Теперь с такими скелетными травмами следует обращаться в травмпункт ЦГБ на улице Садовая, 210.