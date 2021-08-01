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В Барнауле отремонтируют костел римско-католической церкви, только на первом этапе планируют вложить в объект около 70 млн рублей, сообщает Амик.

- Здание костёла Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют отреставрировать, пишет издание.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. После ремонта там появится колокольная. Внутри здания поставят большой электрический орган. Правда, увидят горожане это еще не скоро — ремонт может продлиться около пять лет.