Потерпевшая женщина. Фото: принтскрин видео.

Незрячая пенсионерка из Бийска лишилась квартиры из-за мошенников. Пенсионерка продала свою квартиру, а потом перевела деньги аферистам, пишут Вести-Алтай.

- Галине Михайловне позвонил некто Виктор Соколов из службы финансовой безопасности банка и сказал, мол, мошенники оформляют от её имени крупный кредит. Чтобы закрыть заявку на онлайн-кредит, Галине Михайловне нужно фиктивно избавиться от единственной квартиры, - пишет издание.

Аферист организовал участие риэлторов в сделке, который нашел покупателей. Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, когда новые жильцы постучались в дверь. Сейчас суд решает вопрос о принудительном выселении пенсионерки.