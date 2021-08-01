Смотреть видеосюжет Шесть рублей. Мужское / Женское. Выпуск от 21.04.2021

Жительница Барнаула получила 6 рублей алиментов на трехлетнего сына. Отец ребенка уверен, что большую сумму его бывшая спустит на пропой, подружек и маникюр. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на программу «Мужское и женское».

- 20-летняя Дарья Мраморная из Барнаула в шоке: на своего трехлетнего сына Романа в качестве алиментов от бывшего мужа Сергея она получила шесть рублей, - говорится в описании к программе.

Программа вышла еще в апреле этого года, но в барнаульском паблике ее заметили только сейчас. Тем не менее, новость вызвала бурные обсуждения среди горожан.