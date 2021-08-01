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Общество1 августа 2021 6:53

Жительница Барнаула получила 6 рублей алиментов на трехлетнего сына

Отец ребенка уверен, что большую сумму его бывшая спустит на пропой, подружек и маникюр
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Шесть рублей. Мужское / Женское. Выпуск от 21.04.2021
Шесть рублей. Мужское / Женское. Выпуск от 21.04.2021
20-летняя Дарья Мраморная из Барнаула в шоке: на своего трехлетнего сына Романа в качестве алиментов от бывшего мужа Сергея она получила шесть рублей! Но Сергей уверен, что таких алиментов достаточно: ведь если он заплатит больше, то бывшая жена потратит деньги на себя, а не на ребенка. Он считает, что Дарья плохая мать и не справляется с его воспитанием. В студии программы «Мужское / Женское» пробуют разобраться, почему на самом деле Сергей не платит алименты, кого Даша обвиняет в том, что отец не общается с сыном, и кто хочет лишить обоих родителей прав и усыновить мальчика.

Жительница Барнаула получила 6 рублей алиментов на трехлетнего сына. Отец ребенка уверен, что большую сумму его бывшая спустит на пропой, подружек и маникюр. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на программу «Мужское и женское».

- 20-летняя Дарья Мраморная из Барнаула в шоке: на своего трехлетнего сына Романа в качестве алиментов от бывшего мужа Сергея она получила шесть рублей, - говорится в описании к программе.

Программа вышла еще в апреле этого года, но в барнаульском паблике ее заметили только сейчас. Тем не менее, новость вызвала бурные обсуждения среди горожан.