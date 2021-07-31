Август в Алтайском крае начнется с 30-градусной жары

Погода 1-2 августа 2021 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики дали прогноз погоды на 1-2 августа 2021 в Алтайском крае. По их данным, последний месяц лета начнется с жары.

- Днем 1 августа ожидается +27,+32 градуса. Преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, - сообщили в Гидрометценре края.

2 августа будет еще жарче. Столбик термометра поднимется на один градус и достигнет +28,+33.

- Также преимущественно без осадков, характер ветра не изменится, - отметили синоптики.

Ночные температуры 1-2 августа буду колебаться от +12 до +17, местами по востоку и в предгорьях от +6 до +11. Дождя не ожидается. Ветер слабый.