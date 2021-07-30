Оклады педагогов Алтайского края вырастут в новом учебном году

Индексацию окладов осуществят в два этапа Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом учебном году оклады педагогических работников Алтайского края вырастут на 16,5%. Это произойдет за счет средств регионального и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Индексацию окладов осуществят в два этапа. С 1 сентября 2021 года почти на 12% повысят оклады за счет средств краевого бюджета, а с 1 октября - еще более чем на четыре процента за счет денег, выделенных из федерального бюджета и направленных на увеличение фондов оплаты труда краевых учреждений, – отметили в минобрнауки региона.

Там добавили, что систему оплаты труда педагогических работников краевых государственных подведомственных учреждений поэтапно приведут в соответствие с единой моделью региональной системы оплаты труда.