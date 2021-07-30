Алтайский министр образования будет работать в Минпросвещении РФ

Максим Костенко возглавил министерство осенью 2018 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ближайшее время покинет свой пост и будет работать министерстве просвещения России. Об этом он сообщил в интервью каналу «Катунь 24».

– Обещаю всем заинтересованным лицам в первый же рабочий день на новом месте сообщить точное место и точную должность. Это продолжение моей работы, но в большей степени акцент на содержание общего образования, дидактические, методические особенности, – сказал министр.

К своим обязанностям на новом месте Максим Костенко приступит уже 9 августа.

Напомним, Максим Костенко возглавил министерство осенью 2018 года. До этого он работал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.