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Общество30 июля 2021 11:30

Алтайский министр образования будет работать в Минпросвещении РФ

К своим обязанностям на новом месте Максим Костенко приступит уже 9 августа
Константин Санталов
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Максим Костенко возглавил министерство осенью 2018 года

Максим Костенко возглавил министерство осенью 2018 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ближайшее время покинет свой пост и будет работать министерстве просвещения России. Об этом он сообщил в интервью каналу «Катунь 24».

– Обещаю всем заинтересованным лицам в первый же рабочий день на новом месте сообщить точное место и точную должность. Это продолжение моей работы, но в большей степени акцент на содержание общего образования, дидактические, методические особенности, – сказал министр.

К своим обязанностям на новом месте Максим Костенко приступит уже 9 августа.

Напомним, Максим Костенко возглавил министерство осенью 2018 года. До этого он работал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.