Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 30 июля 2021 составляет 3934

За сутки умерли 20 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 30 июля скончались 3934 человека с коронавирусом, в том числе 2914 случаев от COVID-19, 1020 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 20 человек с коронавирусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 61810, в том числе 4184 ребенка.

Из общего числа заболевших 780 случаев – завозные, в том числе, 239 – из-за рубежа; 38278 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 61810 заболевших: 15117 – у больных внебольничной пневмонией, 38343 – у заболевших ОРВИ, в 8350 случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,7 млн человек