Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 июля 2021 года составило 61810

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 30 июля 2021 года увеличилось на 275 человек и составляет 61810 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3198 человек. Кроме этого, 667 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 773, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 96, Рубцовск – 23, Бийск – 22, Алейск – 12, Славгород – 9, Заринск – 8, Камень-на-Оби – 7, Локтевский район – 6, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевской, Краснощековский, Новичихинский, Первомайский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 103 человека. Всего вылечившихся – 48936.