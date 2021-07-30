В Алтайском крае пропал мужчина в костюме «горка»

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае пропал 35-летний Вячеслав Кириенко, житель села Яново, Заринского района. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

– 27 июля Вячеслав Кириенко ушел из дома и назад не вернулся, – отметили волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Был одет: зеленый костюм «горка», черные тапки, зеленая кепка.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).