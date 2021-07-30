В Белокурихе состоится открытая тренировка по летнему биатлону

Открытая тренировка пройдет с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования Фото: предоставлено организаторами

3 августа в 15.30 на городском стадионе в Белокурихе в рамках реализации Гранта президента РФ по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», агрохолдинг «Гудвилл». Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта, как биатлон. Для желающих будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, также дети получат навыки стрелковой подготовки.

Открытая тренировка пройдет с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.

Справки по тел 8-962-811-33-17.