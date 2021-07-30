Мошенники выманили у жительницы Алтая почти 50 тысяч рублей

Пенсионерка поверила незнакомцу и назвала все реквизиты банковской карты Фото: Олег УКЛАДОВ

65-летняя жительница Республики Алтай хотел защитить свои деньги, но попалась на уловку мошенников и потеряла сбережения. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Сельчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники от ее имени пытаются взять кредит. Чтобы избежать финансовых проблем, ей предложили перевести свои сбережения на якобы специальный страховой счет, – отметили в ведомстве.

Пенсионерка поверила незнакомцу и назвала все реквизиты банковской карты, а также коды СМС-сообщений. После этого с ее банковского счета исчезли 48 тысяч рублей, а звонивший перестал выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенника.