Дворовые праздники на Алтае: четыре в одном и баттл в стиле «ТикТока»

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» в июле провел серию семейных праздников «Дворики» в Барнауле и Бийске. Специалисты компании рассказали горожанам, как подготовить ребенка к школе и с помощью каких цифровых услуг отдыхать и развлекаться всей семьей.

В Барнауле праздники прошли во дворах многоквартирных домов на улицах Балтийская, Сергея Семенова и Антона Петрова. Часовую программу для детей вели ростовые куклы Фиксики. Аниматоры развлекали детей играми и конкурсами. В Бийске, во дворах домов 25 и 37 по улице Матросова, праздник прошел в формате компьютерной игры Minecraft. Дети защищались от вирусов в виде агрессивных мобов — скоростного паука, моб-скилета и крипера, крафтили по рецептам, добывали камни и золото пиксельными кирками. Участникам праздника «Ростелеком» дарил рюкзачки, магниты, ручки и другие сувениры.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Проводя дворовые праздники, мы стараемся использовать современные тренды в общении с детьми, быть с ними на одной волне. В этом году включили в программу танцевальный баттл в стиле популярной у молодежи социальной сети "ТикТок"», — отметила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

На мероприятиях работал мобильный офис компании, в котором бийчан и барнаульцев знакомили с популярными услугами и сервисами, консультировали по их установке и подключению. Горожанам предлагали единый пакет, в который включены четыре услуги — интернет, интерактивное ТВ, цифровой видеосервис Wink и мобильная связь. Пакетную линейку тарифов отличает скоростной домашний и безлимитный мобильный интернет, подключение для членов семьи до пяти сим-карт и возможность удешевить стоимость за счет объема выбранных услуг.

Специалисты предлагали оформить подписку на цифровой сервис «Лицей» до 31 августа и получить бесплатный доступ к услуге для второго ребенка бесплатно до конца года. Любителей кинематографа на праздниках ждала новость: в августе Wink представит фильм режиссера Ильи Найшуллера «Никто» в переводе Гоблина и продолжение российского хита «Бендер: Золото империи».

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Мы проводим "Дворики" уже 12 лет, с момента запуска скоростного интернета по технологии GPON, на базе которого предлагаем десятки популярных цифровых услуг и сервисов. Горожане могут выбрать пакет, в который входит домашний интернет до 100 Мбит/с, почти двести каналов "Интерактивного ТВ", тысяча бесплатных фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink, а также мобильная связь», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В августе «Ростелеком» планирует провести «Дворики» в Барнауле и Бийске, а также впервые — в Горно-Алтайске.

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