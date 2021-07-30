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Происшествия30 июля 2021 5:22

Ребенка на велосипеде сбили в центре Барнаула

Пострадавшего доставили в больницу
Константин Санталов
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле 29 июля автомобиль ВАЗ сбил ребенка на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу. ДТП произошло на проспекте Ленина, в районе дома № 52. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2114 допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2010 года рождения который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в горбольницу №1 для оказания медицинской помощи.