В Барнауле будет работать еще один пункт вакцинации

Желающим привиться нужно взять с собой паспорт и СНИЛС Фото: Олег УКЛАДОВ

Диагностический центр Алтайского края присоединяется к прививочной кампании против COVID-19. Теперь жители региона могут поставить прививку, обратившись в учреждение, сообщает сайт центра.

– Запись на вакцинацию производится в регистратуре Диагностического центра в окне № 9 и будет открыта со 2 августа. Поставить прививку можно в будни с 13 до 20 часов, – отметили в центре.

Желающим привиться нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. Ограничениями для вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

Напомним, в прививочной кампании в регионе участвуют 88 медицинских организаций. В районах Алтайского края работают 25 передвижных ФАПов. Кроме того, организованы пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.