10-летний ребенок утонул в Алтайском крае

Тело мальчика нашли в реке Алей с признаками утопления Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после трагедии в Третьяковском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, на Алее утонул 10-летний мальчик.

По данным следствия, 27 июля ребенок ушел из дома в одном из сел, но так и не вернулся. В ходе организованных поисков тело мальчика нашли в реке Алей с признаками утопления.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.