Два человека погибли и один пострадал в страшной аварии с грузовиком под Тальменкой

Личности погибших устанавливаются Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 29 июля, в Тальменском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, два человека погибли и один пострадал.

Авария произошла около 15:00 на 160-ом километре Чуйского тракта в Тальменском районе. Установлено, что водитель 2002 года, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную для движения полосу и попал под колеса грузовика под управлением водителя 1962 года рождения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Toyota погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение, - отметили в полиции.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших устанавливаются.