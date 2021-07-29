Больше 209 тысяч заявок на «школьные» выплаты одобрили в Алтайском крае

Единовременное пособие получат семьи на подготовку к новому учебному году Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае одобрили больше 209 тысяч заявлений на выплату на подготовку к школе почти для 289 тысяч детей. Как сообщили в отделении Пенсионного фонда России, заявления начали принимать 15 июля.

- Отказные решения выносятся крайне редко и только по причине ошибок заявителей: неверные реквизиты свидетельства о рождении, ошибки в именах и отчествах детей, в написании фамилий, в датах рождения детей, - подчеркнула замуправляющего алтайским отделением ПФР Наталия Мочалова.

Претендовать на выплаты могут дети, которым исполняется шесть лет не позднее 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля этого года. Семьи, оформившие заявления, единовременно получат 10 тысяч рублей. За две недели с начала приема заявок было подано 211 тысяч документов. Перечисления уже начались.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или при личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда по предварительной записи.