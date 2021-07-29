Барнаульский котельный завод за год увеличил производство на 60%

Алтайский губернатор обсудил планы развития с руководством предприятия Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня, 29 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Барнаульский котельный завод. В ходе встречи стало известно, что всего за год предприятие увеличило производство на 60%, отметили в пресс-службе краевого правительства.

- В прошлом году по отношению к 2019 году более чем на 60% выросли объемы производства и составили почти 1,5 миллиарда рублей. В этом году в планах завода выйти на объем выпуска продукции порядка 2 миллиарда рублей. Руководству и коллективу предприятия удалось вернуть доверие рынка. Таким образом, сегодня котельный завод обеспечен контрактами до конца 2022 года, - подчеркнул Виктор Томенко.

К слову, еще пару лет назад предприятие находилось в процедуре банкротства, но в прошлом году удалось решить проблемы с финансами. Сейчас на заводе работают около 800 человек. Четверть продукции предприятия уходит на экспорт. Также сейчас завод ищет профильного инвестора и новые рынки сбыта.