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Экономика29 июля 2021 12:33

Каждый второй клиент ВТБ сбрасывает звонки телефонных мошенников

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ВТБ провел опрос среди своих клиентов по вопросам телефонного мошенничества. Три четверти опрошенных заявили, что сталкивались со входящими звонками злоумышленников. При этом 45% из них стремятся сразу же закончить разговор, каждый пятый клиент банка сообщает о них в правоохранительные органы, а каждый четвертый начинает «троллить» мошенников во время разговора.

В этом году около 76% клиентов ВТБ лично сталкивались с телефонным мошенничеством. В большинстве случаев им поступало несколько звонков. Только каждый десятый отметил, что ему звонили лишь один раз. При этом у каждого второго участника опроса на смартфоне установлена защита от нежелательных звонков.

По данным опроса, в половине случаев клиенты равнодушно реагировали на звонки от мошенников. Каждого четвертого такие звонки раздражают, а еще 27% воспринимают их как повод «потроллить» «специалистов службы безопасности» или «колл-центра» банка. Несмотря на предупреждение об активности мошенников, подавляющее большинство (84%) отвечали на звонок, даже если видели предупреждение о нежелательном номере. Однако 45% адресатов звонков злоумышленников стремились сразу же закончить разговор.

67% клиентов ВТБ, лично столкнувшихся с действиями мошенников, активно реагируют на данную ситуацию: обсуждают ее со знакомыми, перезванивают в банк, блокируют номер телефона, предупреждают близких и пр. Четверть сообщают об этом в банк или правоохранительные органы.

«В России активность телефонных мошенников, маскирующихся под специалистов крупнейших банков, продолжает увеличиваться, сегодня с ними сталкиваются уже три четверти клиентов. Отрадно, что значительная часть из них воспринимает такие звонки грамотно – либо прекращает разговор, либо сообщает в правоохранительные органы или банк, либо просто «троллит». Для защиты всех клиентов специалисты ВТБ на постоянной основе совершенствуют методы защиты клиентских данных, стараясь минимизировать риск передачи личных данных от клиента к мошеннику. Важно помнить, что главным оружием в борьбе с телефонными злоумышленниками является максимальная бдительность в любое время», - комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ.

ВТБ провел опрос с 8 по14 июля среди 1030 розничных клиентов банка в возрасте от 18 лет.

Ранее ВТБ выяснил, что мошенники концентрируют свою активность в будние дни. Максимальное количество звонков совершается по вторникам с 11.00 до 14:00. Чуть менее активны злоумышленники в среду, четверг, понедельник и в пятницу. По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность.