Жителя Целинного района обвиняют в убийстве женщины, поджоге и угоне авто

Мужчина уже признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить жителя Целинного района. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, его обвиняют в убийстве пожилой женщины, поджоге автомобиля и угоне.

33-летний мужчина, по данным следствия, в декабре прошлого года облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль потерпевшего, к которому он испытывал неприязнь. После того, как машина вспыхнула, обвиняемый ушел. Также следователи доказали, что позднее мужчина и вовсе решился на угон авто.

Через несколько дней мужчина пришел к 60-летней местной жительнице и без разрешения вошел в доме. В результате начавшейся ссоры злоумышленник 13 раз ударил её ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал полностью. Уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Целинного района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в управлении.