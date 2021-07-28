В Барнауле отремонтировали дорогу, где художницы заделали ямы мозаикой

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В Барнауле отремонтировали участок улицы Мало-Тобольской, где художницы заделали ямы мозаикой. Екатерина Витвинова и Ольга Береста привлекли внимание мэрии проектом «Здеся был Вася», сообщает Instagram napulse.tv.

– Проект художницы Екатерина Витвинова и Ольга Береста назвали «Здеся был Вася». Девушки хотели привлечь внимание к проблемам - и к ямам на дороге, и к бескультурью, когда люди пишут свои имена где попало, когда могли бы вместо вандализма приносить пользу обществу своим творчеством, – говорится в новости.

Теперь на участке Мало-Тобольской уже нет ни ям, ни мозаики. Все покрыто асфальтом.