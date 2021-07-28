В Барнауле выставили на торги здание обанкротившегося вуза за 32 млн рублей

Здание ААЭП на пр. Калинина, 15в. Фото: Яндекс.Карты

В Барнауле выставили здание обанкротившегося вуза на торги за 32 млн рублей. Здание разорившейся Алтайской академии экономики и права расположено на Калинина, 15в, сообщает Толк со ссылкой на материалы единого федерального реестра сведений о банкротстве.

- В единый лот входит четыре помещения общей площадью порядка 50 тыс. кв. м, право аренды двух земельных участков, которые занимают около 5 тыс. кв. м, а также два отрезка теплотрассы, - пишет издание.

ААЭП лишилась лицензии летом 2016 года. Основанием для банкротства стало заявление частных лиц, перед которыми у академии возникла задолженность на 103 млн рублей.