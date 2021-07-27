В Барнауле решают проблемы с нехваткой мест в школах

Совещание у губернатора Фото: предоставлено пресс-службой

Накануне, 26 июля, в правительстве Алтайского края состоялось совещание по вопросу зачисления детей в первый класс в отдельных школах Барнаула. Об итогах сообщает пресс-центр мэрии.

- Проводится огромная работа в части ввода школ и детских садов. Сегодня напряженность снята. Строятся два пристроя и школа в «Спутнике», которые финансируются за счет краевого бюджета. В совокупности только в Индустриальном районе города Барнаула появится 1350 мест, с уплотнением – полторы тысячи. И это серьезно увеличит наши возможности, - подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Министр образования Максим Костенко также добавил, что в целом напряженность по зачислению первоклашек снята. Остается на контроле только четыре случая.

- В настоящее время вопрос решается по четырем семьям с точки зрения удобства. Всем остальным дали предложения, семьи согласились и первоклассников зачислили, - сообщил Костенко.

В целом же в этом учебном году в школу впервые пойдут около 30 тысяч ребят, в то время как мест для них порядка 40 тысяч. Так что беспокоиться на этот счет не стоит.