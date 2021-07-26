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Здоровье26 июля 2021 13:42

В Барнауле усилят контроль за масочным режимом

В городе фиксируется рост числа заболевших
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов проконтролировать соблюдение антиковидного указа губернатора.

Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов проконтролировать соблюдение антиковидного указа губернатора.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле усилят контроль по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и масочного режима. Такое решение приняли сегодня, 26 июля, на совещании в администрации города. Это связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в городе.

– К сожалению, мы фиксируем то 90 до 100 новых выявленных инфицированных в день. Кроме того, в ходе рейдов, проводимых полицией, Роспотребнадзором, районными администрациями, на предприятиях торговали и общепита, а также сферы услуг по-прежнему фиксируются нарушения указа губернатора, рекомендаций Роспотребнадзора, - сказал глава города Вячеслав Франк.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в Барнауле фиксируется рост заболевших коронавирусом. В основном это люди от 30 до 40 лет.

Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов проконтролировать соблюдение антиковидного указа губернатора.