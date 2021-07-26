В Затоне прошли масштабные учения МЧС

На месте условной ЧС необходимо было развернуть подвижный пункт управления и обеспечить его полноценную работу. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

25 июля в поселке Затон прошли масштабные учения МЧС. По сценарию в результате резкого подъема воды в реке Обь произошло подтопление территории и нескольких сотен жилых домов. На месте условной ЧС необходимо было развернуть подвижный пункт управления и обеспечить его полноценную работу.

– В кратчайшие сроки на месте проведения тренировки вырос целый городок. ППУ - специально оборудованный мобильный комплекс, временно создаваемый при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. На месте возникновения ЧС специалисты передвижного пункта управления определяют масштабы случившегося и прогнозируют возможные последствия, осуществляют непосредственное руководство и координируют действия сил и средств территориальной подсистемы, – отмечают в МЧС.

В составе подвижного пункта управления есть все необходимое для работы «полевого» оперативного штаба. Это быстровозводимые надувные модули, помещения для работы и отдыха, кухня, пункт психологической помощи, мобильный комплекс оповещения и информирования населения, беспилотная авиационная техника для проведения мониторинга. Пункт обеспечивает полноценно жизнедеятельность личного состава МЧС и автономно функционирует в полевых условиях.

Учения показали, что подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.