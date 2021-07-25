В Мамонтовском районе сельчанин копал знакомому выгребную яму и обворовал его

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фото: Олег УКЛАДОВ

60-летний житель села Мамонтово подозревается в краже болгарки и планшета у односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– По предварительным данным, мужчина, копая выгребную яму на усадьбе односельчанина, незаметно похитил планшет и болгарку. Планшет мужчина взял из дома, а болгарку из гаража, – рассказывают в ведомстве.

Злоумышленник специально дожидался момента, когда хозяин уйдет из дома. Ущерб пострадавший оценил в 20 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции изъяли болгарку, а планшет не успели. По словам подозреваемого, он успел продать его неизвестному.