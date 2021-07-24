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Происшествия24 июля 2021 9:08

На Алтае произошло землетрясение

Пострадавших нет
Константин Санталов
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Разрушений также не произошло. Фото: Алтае -Саянский филиал единой геофизической службы РАН

Разрушений также не произошло. Фото: Алтае -Саянский филиал единой геофизической службы РАН

В субботу, 24 июля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– В 6:49 по местному времени от Алтая - Саянского филиала единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 15 км северо- западнее от населенного пункта Джазатор зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 4,1 магнитуд, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что толчки ощущались незначительно. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, разрушений также не произошло.