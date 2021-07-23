В Алтайском крае выросла зарплата на 8,4%

Данные приведены за первые 5 месяцев этого года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по итогам первых пяти месяцев этого года средняя зарплата составила 30 679 рублей. Это на 8,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает правительство со ссылкой на управление Алтайского края по труду и занятости населения.

По данным управления, положительная динамика отмечена в большинстве видов экономической деятельности. Наибольший рост уровня заработной платы произошел в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий - 14,2%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева - 122,5%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом - 120,5%, в рыболовстве и рыбоводстве - 117,5%.

В организациях этих видов экономической деятельности работники получают свыше 50 тысяч рублей, что превышает среднекраевой показатель в 1,6-2,4 раза. Всего доля работников, получающих заработную плату выше среднекраевой, составляет 41,5%, или 232,7 тысячи человек.

Невысокой остается заработная плата у работников, занятых в производстве мебели, бумаги и бумажных изделий, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, а также в полиграфической деятельности. Доля занятых в этих отраслях составляет 1,9%, или 10,9 тысячи человек.