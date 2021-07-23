Скифский меч. Фото: Министерство культуры Алтайского края

Уникальный скифский меч вернулся в алтайский музей после реставрации, его можно будет увидеть в ГМИЛИКА, сообщает краевое министерство культуры.

– Меч, выкованный из железа, пролежал в земле около 2,5 тыс. лет. Он был найден местным жителем на пашне возле села Ключи и временно хранился в Тюменцевском краеведческом музее, – рассказали в ведомстве.

Экспонат требовал реставрации и в прошлом году были выделены средства краевого бюджета на его реставрацию. Почти 10 месяцев с мечом работали специалисты реставрации металла Центра Грабаря.