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Звезды23 июля 2021 11:38

Уникальный скифский меч вернулся в алтайский музей после реставрации

Его можно будет увидеть в ГМИЛИКА
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Скифский меч.

Скифский меч.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Уникальный скифский меч вернулся в алтайский музей после реставрации, его можно будет увидеть в ГМИЛИКА, сообщает краевое министерство культуры.

– Меч, выкованный из железа, пролежал в земле около 2,5 тыс. лет. Он был найден местным жителем на пашне возле села Ключи и временно хранился в Тюменцевском краеведческом музее, – рассказали в ведомстве.

Экспонат требовал реставрации и в прошлом году были выделены средства краевого бюджета на его реставрацию. Почти 10 месяцев с мечом работали специалисты реставрации металла Центра Грабаря.