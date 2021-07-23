В Барнауле изменится герб города

Решение принято на совещании.

В Барнауле решили поменять герб из-за того, что его нынешняя версия нарушает требования геральдики. Решение принято в пятницу, 23 июля, сообщает мэрия.

– Согласно рекомендациям, для геральдической регистрации необходимо, исключить коня, так как серебряный конь на зелёном поле в период 1846-1857 гг. обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, – рассказали в администрации города.

Первый герб города Барнаула появился в 1846 году. Щит был разделен на две части, в верхней меньшей был герб Томской губернии, а в нижней, в голубом поле среди горных пород, дымящаяся доменная печь.