На Алтае на 20-летнего призывника завели уголовное дело

Парня могут лишить свободы на срок до 2 лет.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае в отношении 20-летнего призывника из Егорьевского района возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ, сообщает региональный следком.
- Молодой человек в апреле 2021 года уклонялся от прохождения обязательного обследования в рамках медицинской призывной комиссии, - пишет ведомство.
Скорее всего, ему вручили повестку, но селянин не явился в военкомат. Сейчас пока у него статус подозреваемого. Самое суровое наказание по этой статье лишение свободы до 2 лет, но можно отделаться и штрафом.