На Алтае на 20-летнего призывника завели уголовное дело

Парня могут лишить свободы на срок до 2 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в отношении 20-летнего призывника из Егорьевского района возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ, сообщает региональный следком.

- Молодой человек в апреле 2021 года уклонялся от прохождения обязательного обследования в рамках медицинской призывной комиссии, - пишет ведомство.

Скорее всего, ему вручили повестку, но селянин не явился в военкомат. Сейчас пока у него статус подозреваемого. Самое суровое наказание по этой статье лишение свободы до 2 лет, но можно отделаться и штрафом.