Около 700 домов остались без воды из-за аварии на водозаборе в Казенной Заимке

Устранение аварии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 22 июля, на артезианском водозаборе в Казенной Заимке произошло повреждение – из строя вышло насосное оборудование, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

- Аварийное повреждение на артезианском водозаборе произошло по адресу: ул.Соколиная, 55. Водозабор находится на обслуживании ООО «Научный городок», - отмечают в мэрии.

В результате аварии без холодной воды остались около 700 жилых домов. На время проведения работ местным жителям организуют подвоз питьевой воды. С 18.00 ее будут доставлять по адресам: 2-ая Ореховая, 36, Арбатска, 86, Цветущая, 1, Кольцевая,11а, ул. Каштановая,49.