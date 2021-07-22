В Рубцовске задержали подозреваемого в налете на ювелирный магазин

Грабитель вынес ювелирных изделий на 1 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Рубцовска вышли на след грабителя, напавшего на ювелирный магазин на улице Дзержинского. Он уже задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- По предварительной информации, гражданин, совершивший нападение 20 июля, находился в медицинской маске; угрожал предметом, похожим на пистолет. Ворвавшись в торговое помещение, он опрокинул одну из витрин, забрал лоток с украшениями и скрылся, - рассказывают в ведомстве.

Однако даже маска не спасла его. Полицейские, работая в связке с Росгвардией, задержали предполагаемого налетчика. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение 39-летний мужчина.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в сумму, превышающую один миллион рублей.