Студентов-медиков АГМУ заставляют вакцинироваться от коронавируса

Вакцинация в Алтайском крае пока не носит обязательный характер Фото: Олег УКЛАДОВ

Студентов Алтайского государственного медицинского университета принуждают вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. В противном случае просто не допустят до занятий, пишет «Алтапресс».

- Штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить вход в университет для студентов и сотрудников, не имеющих антител к COVID-19 не по уважительной причине, - рассказали учащиеся.

С 26 августа вход не вакцинированным, не переболевшим (менее шести месяцев назад), а также не имеющим медотвод в административные, хозяйственные, учебные и лабораторные корпуса для сотрудников и обучающихся будет запрещен.

Всем не привитым студентам необходимо посетить процедурный кабинет и предоставить об этом сведения в дирекцию вуза до 15 августа. Документы собирают старосты групп.

Причем, по словам тех же студентов, документ якобы носит рекомендательный характер, но все же о том, что не вакцинированных не пустят жить в общежития и не допустят до занятий – это уже точно.