Три участка дорог перекроют в Барнауле из-за перекладки теплосетей

Движение ограничат по проспекту Калинина и Ленина Фото: Сибирская генерирующая компания

В пятницу, 23 июля, в Барнауле из-за перекладки тепловых сетей перекроют три участка автомобильных дорог. Об этом сообщают в Сибирской генерирующей компании.

- СКГ перекроет два участка проспекта Калинина для движения транспорта и частично ограничит движение на Ленина. Это необходимо, чтобы заменить ветхие тепловые сети, проложенные под дорогами. Ограничения будут действовать в выходные дни, - говорится в официальном релизе компании.

Так проспект Калинина перекроют в районе перекрестка с улицей Цеховой, в также проезжую часть по четной стороне проспекта на пересечении с улицей Профинтерна. На Ленинском проспекте движение будет ограничено по двум полосам с каждой из сторон в районе торгового центра «Норд-Вест» - в этом случае движение трамваев будет ограничено на протяжении всех предстоящих выходных. Специалисты «Горэлектротранса» будут полностью разбирать пути.

Что касается автобусных маршрутов, проходящих по проспекту Калинина, то на ближайшие дни вышеуказанные участки будут закрыты и транспорт пустят в объезд, преимущественно по улице Кулагина.