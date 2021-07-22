Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июля 2021 года составило 59635

Почти 100 человек за сутки получили выписку Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июля 2021 года за сутки увеличилось еще на 271 новый случай и составило 59 635. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 271 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул - 100, Бийск, Рубцовск - по 22 заболевших, Алейск - 15, Камень-на-Оби, Новоалтайск - по 11 заболевших, Бийский район – 7, Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Калманский, Табунский, Целинный район – по 5 заболевших, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Тюменцевский районы - по 2 заболевших, Солтонский район – 1, - диктует официальная статистика.

Вместе с тем, выписались по выздоровлению еще 98 человек. Таким образом, на сегодня болезнь победили 48 232 человека. А вот число жертв снова достигло отметки в два десятка за сутки (общее – 3769).

В ковидных госпиталях остаются менее 3800 пациентов непосредственно с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также с пневмонией.