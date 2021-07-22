В Барнауле изменили схему движения троллейбуса №7

Троллейбус Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 22 июля, троллейбус №7 в Барнауле ходит по измененному маршруту. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

- «Семерка» будет курсировать по следующему маршруту: конечная станция «Стадион» – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – улица Юрина – улица Матросова – проспект Ленина – конечная станция «площадь Баварина», - уточняют в пресс-центре городской администрации.

Обратно составы будут ходить также. В таком режиме пассажиров будут перевозить до 13 часов. После этого троллейбусы пойдут по прежней схеме. Все это вызвано работами по асфальтированию трамвайного переезда в районе пересечения улиц Попова и Взлетной.