Место поиска утонувших Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Во вторник, 20 июля, в Турочакском районе утонули два человека, в том числе один ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

- 20 июля 2021 в Турочакском районе Республики Алтай в 20.35 по местному времени в шести километрах от населенного пункта Турочак на реке Лебедь, при очевидных обстоятельствах перевернулась резиновая лодка в результате чего утонули два человека 1986 и 2010 годов рождения, - сообщают в ведомстве.

В первое время в поисках погибших были задействованы сотрудники местной пожарно-спасательной части. Общими усилиями они обследовали три километра береговой линии и полтора километра акватории. Но так как результата не было, к операции подключили водолазов из Бердска.

На данный момент тела не найдены.