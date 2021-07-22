Благоустройство парка «Юбилейный» начнется в 2022 году

План парка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Благоустройство барнаульского парка «Юбилейный» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начнется в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне в мэрии состоялось совещание, на котором обсудили концепцию развития парка.

- Наша главная задача - на первом этапе благоустройства парка сделать его безопасным для горожан, с тротуарами и освещением. Проектировщики уже разработали основные предложения по обустройству дорожной сети парка, - отметила председатель общественного совета парка «Юбилейный» Любовь Бельдеева.

Свои предложения, полученные на опыте работы в парке «Изумрудный» представил руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. А вот председатель профильного комитета Антон Шеломенцев в свою очередь подчеркнул, что во время работы над возрождением парка в обязательном порядке следует проводить встречи с населением, чтобы услышать их пожелания.

Общая концепция развития парка будет готова уже через месяц и тогда ее представят общественности.