Еще один авиаперевозчик покидает Барнаул

Барнаульский аэропорт покидает еще одна авиакомпания Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 августа авиакомпания Red Wings прекратит осуществлять полеты из Барнаула в Москву. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ряд источников.

- Последний самолет этой компании улетит из аэропорта им. Титова в Домодедово 1 августа. С этого дня билетов «Красных крыльев» в продаже не будет, - пишет издание.

Причем в самом аэровокзале и в минтрансе не смогли пояснить с чем связано такое решение авиакомпании. В Red Wings также оперативно не прокомментировали ситуацию.

Напомним, Red Wings начала летать в Москву с 16 июня. Кроме того, она осуществляет доставку пассажиров в Екатеринбург. Расписание составлено до конца года. Ранее полеты прекратила авиакомпания «Аэрофлот». Вместо нее на направление встала «Победа».