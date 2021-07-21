Барнаульскую школьницу и её приятеля поймали на закладках наркотиков

Молодые люди получали расфасованные в удобные для реализации свертки Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело в отношении 16-летней школьницы из Барнаула и её 18-летнего знакомого. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, молодые люди попались на наркотических закладках.

В мае этого года неизвестный наркоторговец предложил школьнице и ее восемнадцатилетнему знакомому получать наркотики для распространения. Молодые люди получали расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывали путем «закладок» в Барнауле. Однако вскоре их задержали полицейские.

Подростки признались в содеянном, вскоре их будут судить.

- Преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы, - напомнили в СУ СК по Алтайскому краю.