Алтай-Кокс организовал семейный конкурс

Конкурс «Замки на песке» Фото: предоставлено пресс-службой

Женсовет Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провел на Заринском городском пляже конкурс «Замки на песке», в нем участвовали 16 заводских семей.

Конкурсанты создавали арт-объекты из песка. В результате семейного творчества на берегу реки Чумыш появились сказочные замки, песочная исследовательская лаборатория, макет корабля с алыми парусами, автомобиль и фигуры морских обитателей.

Конкурс «Замки на песке» Фото: предоставлено пресс-службой

«Идея проведения творческого конкурса «Замки на песке» исторически принадлежит профсоюзному комитету завода. Мы с радостью ее поддержали и развиваем. Это по-настоящему семейный праздник» - отмечает Дина Кандакова, руководитель женсовета Алтай-Кокса.

Все семьи приняли участие в интерактивной развлекательной программе от женсовета завода и получили подарки для пляжного отдыха.