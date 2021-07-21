В Барнауле пострадал подросток в аварии с участием водителя без прав

По факту аварии полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 20 июля, в Барнауле произошло ДТП с участием водителя без прав. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию, в аварии пострадала 16-летняя девочка.

В 19:30 на улице Гущина в районе дома №100 столкнулись автомобиль Лада Priora, за рулем которой сидел 30-летний мужчина, и ГАЗ 3102 под управлением 19-летнего парня, не имеющего водительских прав. После удара вторая машина выехала на тротуар и сбила 16-летнюю девочку.

Подростка с телесными повреждениями госпитализировали в горбольницу №1. По факту аварии полицейские проводят проверку.