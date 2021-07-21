В Барнауле выбрали 11 мест для размещения стелы «Город трудовой доблести»

В мэрии рассмотрели все варианты Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совещание по поводу размещения стелы «Город трудовой доблести». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего было предложено 11 мест.

Ранее в Барнауле организовали сбор предложений от горожан по поводу размещения стелы. Всего в мэрию поступило 23 идеи от местных жителей и два места предложило МКУ «Архитектура города Барнаула». Все варианты проанализировали, и 14 из них попадали под ограничение градостроительных норм. Так, властям пришлось отказаться от таких площадок как Сахарова, парки «Изумрудный» и «Юбилейный», «Барнаултрансмаш», Речной вокзал и так далее.

Сейчас продолжают рассматривать следующие варианты, где могут разместить стелу: проспект Строителей, площадь Привокзальная, зеленый сквер на площади Октября, Нагорный парк (две площадки), площадь у Дома культуры «Трансмаш», площадь им.В.Н.Баварина, улица Аванесова, пересечение Павловского тракта и улицы Малахова в районе букв «Барнаул» (два варианта), площадь Октября. При окончательном выборе будут учитывать публичность площадки и обеспечение мер безопасности для посетителей.

Все варианты направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки.